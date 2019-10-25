روما يتعادل ولاتسيو يتعثر في الدوري الأوروبي

تقرير 218

عاد بروسيا مونشنغلادباخ الألماني بتعادل ثمين من ملعب الأولمبيكو أمام روما الإيطالي بهدف لمثله في الجولة الثالثة في المجموعة العاشرة من مجموعات الدوري الأوروبي.

وافتتح الشاب الإيطالي نيكولو زانيولو أول أهداف روما في الدقيقة الثانية والثلاثين، لكن الفريق الألماني عدل النتيجة من علامة الجزاء عن طريق لارس ستيندل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليرفع ذئاب العاصمة الإيطالية رصيدهم إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى نقطتين في المجموعة.

وتغلب سيلتيك غلاسكو الأسكتلندي على لاتسيو الإيطالي بهدفين لهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلتيك بارك في قمة مباريات المجموعة الخامسة.

وتقدم لاتسيو قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عن طريق مانويل لاتزاري، إلا أن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة في الدقيقة السابعة والستين بواسطة ريان كريستي، قبل أن يقضي كريستوفر جوليان على آمال نسور العاصمة الإيطالية بالخروج بنتيجة التعادل ليحرز هدف الفوز للفريق الأسكتلندي.

واقتنص سيلتيك بهذه النتيجة صدارة المجموعة الخامسة بعدما ارتفع رصيده إلى سبع نقاط، فيما توقف رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط في المرتبة الثالثة.

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