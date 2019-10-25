سلة الأهلي طرابلس تتألق في “عربية” المغرب

تقرير 218

بداية مثالية لممثل ليبيا في البطولة العربية لكرة السلة الأهلي طرابلس البداية كانت مع فريق سطاولي الجزائري والذي تجاوزه رفاق الساعدي بكل سهولة وبفارق مريح.

ووجد الأهلي طرابلس نفسه في اللقاء الثاني وجها لوجه أمام منافسه الحقيقي في البطولة فريق الكويت الكويتي ليحسم أهلي العاصمة المباراة بفارق نقطة وحيدة أو نصف سلة بعد أن انتهت على نتيجة 67 مقابل 66 نقطة.

اللقاء الثالث وقبل الأخير كان مهما وحاسما لبلوغ الدور ربع النهائي عندما وجد الأهلي نفسه مجبرا على تجاوز فريق البريج الفلسطيني وكان له ذلك بعدما تجاوز منافسه الثالث بكل سهولة وبفارق وصل إلى ثلاثين نقطة. مدرب الأهلي طرابلس محمد دورار أكد لـ218 أن هدفهم الآن هو الفوز على سلا المغربي لضمان الصدارة .

ضمان صدارة المجموعة الثانية يعني تجنب منافس قوي في دور الثمانية لكن عزيمة أبناء الأهلي تجعلهم قادرين على الاستمرار قدما في البطولة العربية التي يحتضنها المغرب.

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