نجاح كبير لمهرجان رافع الأثرم في نادي الهلال

أخبار ليبيا24- خاص

نظم نادي الهلال مساء أمس الخميس مهرجان المرحوم “رافع الأثرم” والذي ضم عدة نشاطات.

وشملت النشاطات القفز بالمظلات و استعراضات للدراجات النارية إضافة إلى منافسات في لعبة الملاكمة.

وشهدت منافسات الملاكمة 10 مباريات منها منازلة احترافية من 5 جولات وشارك في البطولة ملاكمين من مختلف مدن ليبيا.

هذا وقامت إدارة نادي الهلال على هامش المهرجان بتكريم أبطال ليبيا للقوة البدنية المتوجين ببطولة أفريقيا وتكريم السباحان حماد الفلاح وعز الدين اقطاط وذلك بعد نجاحهم في عبور خليج البمبة.

يشار إلى أن المهرجان شهد حضور لفيف من اللاعبين القدامى و جماهير الرياضة من مختلف الأندية في بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24