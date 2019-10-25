منتخب الصالات ينهي تحضيراته لمباراة الجزائر

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات تحضيراته بالعاصمة الجزائرية لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا ألفين وعشرين.

وسيلعب المنتخب الوطني المباراة أمام الجزائر صاحب الأرض والجمهور مساء السبت في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا بالقاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة.

وقاد المدرب الوطني عبد الباسط النعاس تدريبات المنتخب قبل موعد المباراة حيث ينتظر فرسان الصالات العودة بنتيجة إيجابية قبل موعد مباراة الإياب للتأهل إلى نهائيات الأمم الأفريقية.

وستتأهل ثلاثة منتخبات من بطولة أمم أفريقيا داخل الصالات التي سيحتضنها المغرب في العام القادم إلى مونديال ليتوانيا

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