فوزى البنزرتى يضع التأهل إلى أمم أفريقيا على رأس أولوياته مع ليبيا

أكد فوزي البنزرتي ، مدرب منتخب ليبيا ، أنه تولى القيادة الفنية للفريق وسط أجواء من التفاؤل على تحقيق نتائج طيبة وإسعاد الشعب الليبى.

وقال مدرب النجم الساحلى السابق، فى تصريحات صحافية”، إنه على دراية كافية بالكرة الليبية، خصوصا أنه سبق له الإشراف على تدريب المنتخب الليبى من قبل، موضحا أنه يعرف جيدا أجواءه وأجواء الكرة في ليبيا، متمنيا أن ينجح معه في تحقيق التأهل إلى كأس أمم أفريقيا.

وأكد البنزرتى أن هدفه الأول هو التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2021 لإسعاد الشعب الليبى واستعادة تألق الفريق الغائب عن المنافسات القارية.

