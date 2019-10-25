الهوني يغيب عن لقاء بن قردان

غاب لاعبنا الدولي حمدو الهوني عن مباراة فريقه الترجي أمام نظيره اتحاد بن قردان لحساب الجولة الثالثة المؤجلة من الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم بسبب الإصابة.

وكان الهوني قد تعرض لإصابة عند مستوى الفخذ من خلال التدريبات اليومية لفريقه بعد عودته من معسكر المنتخب وبحسب مقربين من النادي التونسي فإن إصابة الهوني لا تكتسي خطورة لكن الإطار الفني للترجي لم يعلن حتى الآن عن فترة غياب الدولي الليبي.

ويُقبل فريق الترجي على مواجهات مهمة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية للأندية الأيام المقبلة.

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