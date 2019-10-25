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الهوني يغيب عن لقاء بن قردان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غاب لاعبنا الدولي حمدو الهوني عن مباراة فريقه الترجي أمام نظيره اتحاد بن قردان لحساب الجولة الثالثة المؤجلة من الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم بسبب الإصابة.

وكان الهوني قد تعرض لإصابة عند مستوى الفخذ من خلال التدريبات اليومية لفريقه بعد عودته من معسكر المنتخب وبحسب مقربين من النادي التونسي فإن إصابة الهوني لا تكتسي خطورة لكن الإطار الفني للترجي لم يعلن حتى الآن عن فترة غياب الدولي الليبي.

ويُقبل فريق الترجي على مواجهات مهمة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية للأندية الأيام المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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