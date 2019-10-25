رسمياً.. البنزرتي مدرباً للمنتخب الوطني

طرابلس-العنوان

تعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لتولي مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وأوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” بأنه تعاقد مع البنزرتي لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، إذ وضع الاتحاد مباراة تونس وتنزانيا في تصفيات الكان معيارا لاستمرار البنزرتي من عدمه على هرم المنتخب الوطني.

وسيخوض فرسان المتوسط معسكرا تدريبيا في تونس ابتداء من العاشر من شهر نوفمبر المقبل تأهبا لمواجهة تونس في السادس عشر من نفس الشهر كما سيلتقي بعدها بثلاثة أيام منتخب تنزانيا في تصفيات الكان.

يذكر أن البنزرتي سبق له قيادة المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة ودرب فريق الأهلي طرابلس.

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