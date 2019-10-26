“فيتيل” الأسرع في تجارب سباق المكسيك

سيكون سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتيل أول المنطلقين في سباق جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا1، بعدما تصدر التجارب الحرة الثانية ليواصل سلسلة النتائج الإيجابية في الآونة الأخيرة .

وقلب السائق الألماني تأخره في التجارب الأولى إلى التقدم للصدارة في التجارب الحرة الثانية ليتصدر بدقيقة واحدة وستة عشر ثانية وستمائة وسبعة أجزاء من الثانية على سائق فريق ريد بول الهولندي اليافع ماكس فيرستابن.

فيما جاء سائق فيراري الآخر الفرنسي شارل لوكير ثالثاً ، وتأخر سائقا فريق مرسيدس متصدر الترتيب العام الفنلندي فالتيري بوتاس وبطل العالم البريطاني لويس هاميلتون في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

ويجرى السباق الرئيسي في المكسيك يوم الأحد حيث يأمل البريطاني هاميلتون بتحقيق بطولة العالم للمرة السادسة في مسيرته في حال التتويج .

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