سحق ليستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

حيث أصبح ليستر سيتي صاحب أعلى فوز خارج ملعبه في تاريخ المسابقة، محطماً الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز خارج ملعبه على نوتنغهام فورست 8-1 في فبراير عام 1999.

هذا وسجل ثلاثية للضيوف كل من الإسباني أيوزي بيريز ثوب وجيمي فاردي، فيما سجل الأهداف الثلاثة الباقية كل من المدافع بين شيلويل والبلجيكي يوري تيليمانس وجيمس ماديسون .

ورفع ليستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز صيده إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز الثاني، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 8 في المركز الـ18.

The post بتسعة أهداف نظيفة.. ليستر سيتي يسحق ساوثهامبتون appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا