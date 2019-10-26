سلة الأهلى طرابلس تواجه سلا المغربي في البطولة العربية

سيخوض الأهلي طرابلس مساء اليوم مباراته الرابعة أمام جمعية سلا المغربي بالبطولة العربية لكرة السلة التي يحتضنها المغرب هذه الأيام.

وتلعب المباراة لضمان صدارة المجموعة بين الفريقين حيث يتشارك الأهلي طرابلس وجمعية سلا الصدارة برصيد ست نقاط إلا أن فارق النقاط بين الفريقين يضع الفريق المغربي في الصدارة حتى هذه الجولة.

وكان الأهلي طرابلس قد ضمن تأهله إلى ربع نهائي البطولة بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى في المجموعة أمام الأسطاولي الجزائري والكويت الكويتي وخدمات البريج الفلسطيني.

وكان فريق جمعية سلا المغربي قد تغلب على الأسطاولي بثلاث وتسعين نقطة مقابل ست وخمسين في آخر مبارياته ضمن المجموعة الثانية.

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