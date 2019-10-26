اخبار الرياضة

النصر يفقد مباراته الأولى بتصفيات الأندية الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد فريق النصر لكرة السلة مباراته الأولى أمام فريق المجمع البترولي الجزائري بفارق ست وعشرين نقطة ضمن تصفيات بطولة الأندية الأفريقية والتي تقام في العاصمة المالية باماكو.

ولم يظهر النصر بالمستوى المنتظر خلال المباراة التي خسرها بمئة وست نقاط مقابل ثمانين نقطة حيث لم يستطع النصر فرض سيطرته منذ الربعين الأول والثاني وسط هيمنة من الفريق الجزائري خلال المباراة.

ويواجه ممثل ليبيا مساء اليوم فريق البوليس المالي في المباراة الثانية من التصفيات قبل مواجهة سلاك الغيني في المباراة الأخيرة من المجموعة الأولى حيث يتأهل فريقان من المجموعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك