النصر يفقد مباراته الأولى بتصفيات الأندية الأفريقية

فقد فريق النصر لكرة السلة مباراته الأولى أمام فريق المجمع البترولي الجزائري بفارق ست وعشرين نقطة ضمن تصفيات بطولة الأندية الأفريقية والتي تقام في العاصمة المالية باماكو.

ولم يظهر النصر بالمستوى المنتظر خلال المباراة التي خسرها بمئة وست نقاط مقابل ثمانين نقطة حيث لم يستطع النصر فرض سيطرته منذ الربعين الأول والثاني وسط هيمنة من الفريق الجزائري خلال المباراة.

ويواجه ممثل ليبيا مساء اليوم فريق البوليس المالي في المباراة الثانية من التصفيات قبل مواجهة سلاك الغيني في المباراة الأخيرة من المجموعة الأولى حيث يتأهل فريقان من المجموعة.

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