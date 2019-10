أكدت تقارير صحفية بريطانية أن اللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الجديد ترك زوجته وابنه من أجل عارضة أزياء تكبره بـ8 سنوات.

وتعرف يوفيتش البالغ 21 عاماً على عارضة الأزياء الصربية صوفيا ميلوسيفيتش البالغة 29 عاماً في أغسطس الماضي، وبعدها غالباً ما ظهر الثنائي معاً في المراكز التجارية والمقاهي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولم يُعلن يوفيتش عن ارتباطه بميلوسيفيتش وما زال يواعدها في السر، كما أنه لم يعلن انفصاله عن زوجته أنجيلا مانيتاسيفيتش التي أنجبت له ابناً منذ سبعة أشهر سمياه دافيد.

هذا وانتقل يوفيتش إلى النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الفائت بعقد يمتد لغاية 2025، قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

The post «لوكا يوفيتش» يترك عائلته ويرتبط بعارضة أزياء صربية! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا