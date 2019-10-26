تسيتيباس يبلغ نصف نهائي بطولة بازل

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتيباس الدور نصف النهائي من بطولة بازل الدولية للتنس بفوزه بصعوبة على الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وتأخر اللاعب اليوناني في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، لكنه تمكن من كسب الرهان في المجموعتين الثانية والثالثة على التوالي وبنفس النتيجة بستة أشواط مقابل أربعة في مباراة استمرت لساعة وثلاثة وخمسين دقيقة.

وسيصطدم اللاعب اليوناني في نصف النهائي مع المصنف الثاني السويسري المخضرم روجر فيدرر والذي تأهل بعد انسحاب مواطنه ستانيسلاس فافرينكا بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى الظهر.

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