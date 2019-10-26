منتخب الصالات في مواجهة منتظرة أمام الجزائر

حان وقت المباراة المرتقبة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات لوضع قدم في نهائيات أمم أفريقيا المغرب 2020 فالمواجهة أمام الجزائر في ذهاب تصفيات أمم أفريقيا .

وستحتضن القاعة البيضاوية فرسان الصالات مساء اليوم أمام محاربي الجزائر، والمدرب عبد الباسط النعاس أعد اللاعبين في عدد من المعسكرات في ليبيا وخارجها .

وأجرى المنتخب مرانه الأخير قبل موعد المواجهة على أرضية قاعة الخامس من يوليو بالعاصمة الجزائرية والأمل معقود بالخروج بنتيجة تسهل له السير في الطريق نحو مونديال الصالات الأفريقي .

واجتمع رئيس بعثة المنتخب الوطني زكريا الشماخي مع الطاقم الإداري والفني إضافة إلى كل اللاعبين وذلك لتحفيزهم قبل الموقعة المرتقبة والجميع في أتم الاستعداد والجاهزية الفنية والبدنية لمجابهة الجزائر، فيما عقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة حيث سيرتدي الفرسان القميص الأحمر .

وينتظر كل متابعي كرة الصالات حصد نتيجة إيجابية، والاستعداد بعدها لموقعة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة والتي ستقام في الثلاثين من الشهر الجاري من أجل حصد تذكرة العبور إلى النهائيات الأفريقية العام القادم.

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