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ليستر سيتي يمطر شباك ساوثهامبتون في البريمرليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح ليستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة في افتتاح الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ليستر صاحب أكبر فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة.

وسجل الإسباني أيوزي بيريز ثلاثية خلال المباراة، فيما تألق المهاجم جيمي فاردي ليسجل الهاتريك فيما جاءت باقي أهداف المباراة بواسطة المدافع بين شيلويل ولاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس والمتألق الإنجليزي جيمس ماديسون .

ليرفع ليسر رصيده إلى عشرين نقطة ليصعد مؤقتا للمرتبة الثانية، في انتظار باقي مباريات الجولة فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند ثماني نقاط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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