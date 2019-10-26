ليستر سيتي يمطر شباك ساوثهامبتون في البريمرليغ

اكتسح ليستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة في افتتاح الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ليستر صاحب أكبر فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة.

وسجل الإسباني أيوزي بيريز ثلاثية خلال المباراة، فيما تألق المهاجم جيمي فاردي ليسجل الهاتريك فيما جاءت باقي أهداف المباراة بواسطة المدافع بين شيلويل ولاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس والمتألق الإنجليزي جيمس ماديسون .

ليرفع ليسر رصيده إلى عشرين نقطة ليصعد مؤقتا للمرتبة الثانية، في انتظار باقي مباريات الجولة فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند ثماني نقاط.

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