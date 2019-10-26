البنزرتى : التأهل إلى أمم أفريقيا على رأس أولوياتي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم، فوزي البنزرتي، أنه تولى القيادة الفنية للفريق وسط أجواء من التفاؤل على تحقيق نتائج طيبة وإسعاد الشعب الليبى.

وقال في تصريحات صحفية إنه على دراية كافية بالكرة الليبية، خصوصاً انه سبق وأن أشرف على تدريب منتخب ليبيا، موضحاً أنه يعرف جيدا أجواءه وأجواء الكرة في ليبيا، متمنيا أن ينجح معه في تحقيق التأهل إلى كأس أمم أفريقيا.

البنزرتى أكد أن هدفه الأول هو التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2021 لإسعاد الشعب الليبى واستعادة تألق الفريق الغائب عن المنافسات القارية.

ويلعب المنتخب الليبى فى تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، بجانب منتخبات تونس، تنزانيا وغينيا الاستوائية، إذ ستكون مباراة البنزرتى الأولى مع المنتخب الليبى ضد منتخب تونس الشهر المقبل.

وفى ختام تصريحاته تمنى البنزرتي التوفيق للنجم الساحلي في مسابقة دورى أبطال أفريقيا ومشواره الذى يواجه فيه الأهلى الأكثر تتويجا بالبطولة.

وكان الاتحاد الليبى لكرة القدم، قد أعلن الخميس عن تعاقده مع المدرب التونسي المخضرم فوزى البنزرتى، لتولى قيادة المنتخب الليبى، خلال الـ6 أشهر المقبلة، قابلة للتجديد.

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