خلال في تصفيات الأندية الأفريقية .. سلة النصر تخسر أمام “المجمع البترولى” الجزائرى

أخبار ليبيا 24 – خاص

خسر فريق النصر لكرة السلة في أول مباريات الفريق في تصفيات البطولة الأفريقية للأندية التي تحتضنها مالى بمشاركة أربعة أندية .

وجاءت خسارة النصر أمس الجمعة أمام فريق المجمع البترولى الجزائري بفارق 26 نقطة 106 – 80 .

وحقق المجمع البترولى التفوق فى الربعين الأول والثاني 31 – 12 ، 23 – 21 و تقدم النصر فى الربع الثالث 26 – 21 ليعود الفريق الجزائري ويتفوق في الربع 31 – 21 .

ويلعب النصر مباراته الثانية اليوم السبت أمام مستضيف البطولة البوليس المالي بداية من الثامنة مساء بتوقيت ليبيا .

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