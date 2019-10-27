منتخب صالات ليبيا يعود بفوز ثمين من الجزائر بالتصفيات الأفريقية

العنوان_الجزائر

نجح المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات، في خطف فوز مهم أمام الجزائر، اليوم السبت، على أرضية صالة 5 جويلية بنتيجة (5-2)، في ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية بالمغرب 2020.

وقدم المنتخب الليبي أداءً ممتازًا منهيًا شوط المباراة الأول بنتيجة (4-0) وواصل فرسان المتوسط الأداء الجيد خلال الشوط الثاني وسجل هدفًا، قبل أن يُذلل أصحاب الأرض النتيجة في الدقائق الأخيرة بتسجيل هدفين.

وسيلتقي المنتخب الليبي نظيره الجزائري إيابًا في مصر خلال الأسبوع المقبلوسبق للمنتخب الليبي للصالات، التتويج ببطولة العرب وكانت له مشاركة بارزة في كأس العالم بالبرازيل عام 2008.

يذكر أن المنتخب الليبي خاض معسكرًا مغلقًا في ليبيا لعب خلاله العديد من المباريات الودية مع فرق محلية ومنتخبات مناطق، ومن ثم دخل في معسكر خارجي بالكويت، وأخيرًا بمصر وأجريت خلاله 4 مباريات ودية.

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