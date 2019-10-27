منتخب الصالات يكتسح الجزائر ويتقترب من أمم أفريقيا

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات على مضيفه منتخب الجزائر في المباراة الي دارت على أرضية القاعة البيضاوية “المركب الرياضي محمد بو ضياف” في العاصمة الجزائرية في ذهاب التصفيات الأفريقية.

ودخل أبناء المدرب عبد الباسط النعاس المباراة ونصب أعينهم تحقيق الانتصار من قلب الجزائر، الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم مستحق لمنتخبنا الوطني بأربعة أهداف دون مقابل وحينها اتضحت الرؤية أمام فرسان الصالات بأنهم سيطروا على كامل أجزاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قلص المنتخب الجزائري الفارق بعدما تمكن من تسجيل هدفين مقابل هدف أنهى به المنتخب الوطني المباراة بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليضع قدما في أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب قبل موقعة الإياب التي ستقام الأربعاء المقبل في مصر لضمان التواجد في مونديال الصالات الأفريقي بامتياز.

لينهي رفقاء شحوت الجزء الأول من طريق التأهل إلى بطولة أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات بالطريقة المثلى،- أما الآن فعلى المنتخب الوطني إعداد العدة رغم قصر المدة لمواجهة الإياب بعد أيام في القاهرة.

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