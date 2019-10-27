البرازيل تستهل مشوارها برباعية في كأس العالم للناشئين

افتتح المنتخب البرازيلي مباريات مشوار بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بفوز كبير على نظيره الكندي وصل لأربعة أهداف مقابل واحد ولعب مباراته على أرضه وبين جماهيره.

رباعية السليساو استهلها جواو جابرييل مارتينز في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 45 أهدى الهدف الثاني للبرازيليين “كوبي فرانكلين” لاعب كندا، عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، ثم عاد مارتينيز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، واختتم غابرييل فيرون الرباعية في الدقيقة 56، أما هدف حفظ ماء الوجه الكندي فقد جاء في الدقيقة 86 عن طريق لاعب الوسط جاسين.

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