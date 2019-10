إنتر ميلان يفشل في اقتناص صدارة الدوري الإيطالي من اليوفي

فشل إنتر ميلان في استعادة صدارة الدوري الإيطالي، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام ضيفه بارما، في اللقاء الذي أقيم أمس السبت ضمن الجولة التاسعة من الكالتشيو.

حيث سجل هدفي الإنتر كل من أنطونيو كاندريفا والبلجيكي روميلو لوكاكو، فيما سجل هدفي الضيوف كل من الفرنسي يان كرامو، والإيفواري كواسي جيرفينهو.

وفرط رجال المدرب أنطونيو كونتي بفرصة الانقضاض على الصدارة ورفضوا هدية يوفنتوس المتصدر الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي هو أيضاً في وقت سابق أمام مضيفه ليتشي.

