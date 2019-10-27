موعد و توقيت مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الاحد و القنوات الناقلة في قمة الدوري الانجليزي 2019

تنطلق مساءا قمة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم 2019 مباراة ليفربول وتوتنهام النارية والانتقامية اليوم الاحد الموافق 27 اكتوبر على ملعب “الآنفيلد”، وهي قمة نارية مرتقبة بين الريدز ضد السبيرز لجميع عشاق كرة القدم والتي ستنقلها قناة bein sports الرياضية في بث مباشر من مدينة ليفربول .

ويدخل فريق ليفربول المباراة وهو في قمة ترتيب جدول الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة في المركز الاول، بينما يقبع توتنهام هوتسبير قبل المباراة في المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد 9 مواجهات خاضها الفريقين حتى الآن.

وحقق ليفربول 11 انتصارًا متتاليًا على ملعب آنفيلد بالبريميرليغ، وهو السجل الأفضل له في الحقبة الجديدة من الدوري الإنليزي. أما تاريخيًا، فامتد السجل الأفضل له إلى 13 مباراة عام 1985.

وتوتنهام هو ثاني اكثر فريق سجل عليه الريدز بتاريخه بالبريميرليغ على ملعب آنفيلد (92 هدف) بعد نيوكاسل الذي تلقى 101.

ولم يخسر ليفربول سوى مرة واحدة فقط امام توتنهام من اخر 15 لقاء بجميع المسابقات وكان في اكتوبر 2017 على ويمبلي بنتيجة 4-1، خلال هذه الفترة فاز ليفربول 10 وتعادل 4.

وكانت نتيجة اللقاء الأخير بين توتنهام وليفربول يوم 31 مارس الماضي، حيث فاز ليفربول بهدف باللحظات الاخيرة بعد رأسية صلاح التي اكملها الديرفيلد بمرمى فريقه.

وبخصوص غيابات الفريقين فإن نادي ليفربول يشهد غياب كل من جويل ماتيب، شيردان شاكيري، فيما يغيب عن قمة توتنهام الحارس هوغو لوريس.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في خمس مباريات خاضها مع ليفربول ضد السبيرز، من بينها ثلاثة أهداف في أربع مباريات في البريميرليغ.

يذكر أن محمد صلاح على بُعد هدف واحد من الوصول للهدف رقم 50 بملعب آنفيلد بجميع المسابقات، سجل صلاح 49 هدفاً من 57 مباراة.

وفي حال سجل صلاح اليوم سيكون ثاني أسرع لاعب بتاريخ النادي يصل للهدف رقم 50 على ملعب آنفيلد بعد الأسطورة روجر هانت الذي وصل لهذا العدد في 55 مباراة فقط عام 1962.

وغاب ليفربول عن التهديف في شباك توتنهام مرة واحدة فقط في آخر 14 مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنكليزي – في أول مباراة ليورغن كلوب كمدرب لليفربول من عام 2015.

الطاقم التحكيمي في مباراة اليوم:

الحكم الاول: انتوني تايلور

المساعدين: غاري بيسويك & ادم نون

الحكم الرابع: مايك دين

حكم تقنية الفيديو: بول تيرني

بطاقة مباراة ليفربول وتوتنهام

ليفربول 🆚 توتنهام

🏆الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 10

⏰ 7:30م بتوقيت مكة المكرمة

🏟 أنفيلد

📺 قناة beIN Sports HD2

🎧 خليل البلوشي

موعد المباراة :

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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