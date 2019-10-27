تعادلان يبقيان صدارة السيريا آ على حالها

شهد دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوماً غريباً رفض فيه إنتر ميلانو هدية ثمينة من ليتشي الذي استطاع أن يبطئ من سرعة قطار يوفينتوس بعد أن فرض عليه التعادل بهدف لمثله في ملعب فيا دل ماري.

غياب كريستيانو رونالدو عن فريقه بدا واضحا، بالأخص مع إضاعة الكثير من الفرص، حتى تدخل الفار وأنصف اليوفي بضربة جزاء تحصل عليها بيانتش، ترجمها النجم ديبالا إلى هدف التقدم في الدقيقة 50، ولكن فرحة ساري واليوفنتينيين لم تدم طويلا، ضربة جزاء أخرى قسمت النتيجة على الاثنين ، جاء منها هدف التعادل للجياللو روسسو، العنيد ليتشي ، الذي منح فرصة لإنتر ميلانو بأن يتصدر السيريا آ ، لكن الأخير لم يقتنصها، فهناك في مدينة ميلانو استقبل الإنتر عنيدا آخر وهو بارما، الذي لم تظهر عليه الرهبة من جمهور المياتزا، وبانت شجاعته منذ البداية سواء بالركنية، أو بالتسديد على المرمى التي كادت أن يأتي منها الهدف الأول.

في الجانب الآخر تسديدة من كاندريفا للنيراتزوري جاء منها هدف التقدم لأصحاب الأرض، الذين تهاونوا قليلا فجاءهم العقاب من لاعبهم السابق يان كارامو بهدف رائع رفض الاحتفال به احتراما لمشاعرهم فقط وليس لشباكهم، فلم يتوانى أبدا عن صناعة الهدف الثاني لزميله في بارما جيرفينهو الذي أودع الكرة الشباك، وجاء رد الإنتر في الشوط الثاني بهدف التعادل للبلجيكي لوكاكو والذي كاد يلغى، لولا وجود الفار، لتمر الدقائق سريعا وتضيع فرصة اعتلاء الصدارة على الإنتر الذي ظل ثانيا برصيد 22 نقطة متخلفا بنقطة واحدة عن المتصدر اليوفي.

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