أتلتيكو مدريد يُجاور برشلونة في صدارة الدوري الإسباني

تمكن أتلتيكو مدريد من كسر سلسلة تعادلاته وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه أتلتيك بيلباو، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث سجل هدفي أتلتيكو كل من ساؤول نيغويز وألفارو موراتا.

واستعاد الفريق المدريدي بهذا الفوز نغمة الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية في الليغ، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، ليجاور برشلونة في صدارة الترتيب مع أفضلية الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

