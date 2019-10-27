إنتصارات مستحقة للسيتي وتشيلسي في البريمرليغ

ضيق مانشستر سيتي الخناق على المتصدر ليفربول بعدما تغلب على ضيفه أستون فيلا بـ 3 أهداف دون مقابل ضمن الأسبوع العاشر من البريمرليغ .

وأفتتح رحيم ستيرلينغ أهداف المباراة في الدقيقة 47، ليضيف الإسباني دافيد سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 65 قبل أن يعزز لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان التقدم في الدقيقة 70 من عمر اللقاء .

ورفع الفوز رصيد حامل اللقب إلى 22 نقطة في المرتبة الثانية، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة الذي سيواجه توتنهام مساء اليوم في قمة الجولة فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المرتبة 14.

وواصل تشيلسي عروضه القوية بفوزه على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب تيرف مور ليحقق فوزه الرابع على التوالي.

وحملت رباعية البلوز تألق الأمريكي كريستيان بوليسيتش والذي نجح بتسجيل الهاتريك في الدقيقة 21 و45 و56، فيما أضاف البرازيلي ويليان الهدف الرابع في الدقيقة 58 ، وقلص بيرنلي الفارق عبر المدافع الألماني جاي رودريغز ودوايت ماكنيل في آخر 5 دقائق من المباراة؛ ليرفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المرتبة الرابعة، في حين تجمد رصيد بيرنلي في المركز 11 عند 12 نقطة.

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