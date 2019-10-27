إطلاق أول سباق للدراجات الهوائية في صبراتة

أقيمت بصبراتة المسابقة الأولى لسباق الدراجات الهوائية لسنة 2019 بمشاركة 7 متسابقين من الفئة العمرية الكبار لمسافة 12 كيلومترا.

وانطلق السباق الذي كان بإشراف وتنظيم مكتب الشباب والرياضة من أمام بيوت شباب صبراتة مروراً بالطريق الدائري على البحر وصولاً إلى نقطة النهاية عند مركب تليل السياحي.

وشاركت جهات أخرى في تنظيم السباق متمثلة في جهاز الإسعاف والطوارئ وقسم المرور والنجدة في المدينة، وتم تكريم الفائزين بالتراتيب الثلاثة الأولى في السباق الذي يهدف لتشجيع الدراجين على الاستمرار في ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

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