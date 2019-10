الفريق البافاري يتصدر الدوري الألماني لكرة القدم

فاز بايرن ميونيخ على ضيفه يونيون برلين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.

حيث حملت ثنائية الفريق البافاري توقيع كل من الفرنسي بنيامين بافارد والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي، بينما سجل سباستيان بولتر هدف يونيون برلين من ركلة جزاء.

وصعد بايرن ميونيخ بعد هذا الانتصار لصدارة الدوري برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد يونيون عند 7 نقاط في المركز الـ15.

