ختام بطولة الأحياء السكنية لكرة القدم في غات

توج فريق الشعبية ببطولة الأحياء السكنية التي شارك فيها سبعة فرق بمنطقة البركت في غات.

وجاء تتويج فريق الشعبية إثر تفوقه على حامل اللقب حي الأندلس بركلات الترجيح 4 لـ 3، ليخسر الأندلس البطولة التي حملها في آخر 3 مناسبات .

وشهدت المباراة النهائية ندية كبيرة وتقدم فيها الأندلس بهدف من تسديدة لمختار عبدالرحمن قبل أن يعود الشعبية بهدف التعادل في أقل من 5 دقائق بواسطة اللاعب حامد أمدو، قبل أن يطرد الحكم لاعب الشعبية بعد عرقلته مهاجم الأندلس واعتراضه على قرار الحكم.

وانتهى وقت المباراة الأصلي ووصلت إلى ركلات الترجيح التي أعادت فريق الشعبية لمنصات التتويج بعد غياب طويل عن بطولة الأحياء السكنية التي تقام منذ سنوات عديدة وتحظى بتنافس كبير في الملعب بين اللاعبين وخارجه بين جماهير الفرق وتسهم في القضاء على وقت الفراغ واكتشاف المواهب الكروية.

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