اخبار الرياضة

ختام بطولة الأحياء السكنية لكرة القدم في غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج فريق الشعبية ببطولة الأحياء السكنية التي شارك فيها سبعة فرق بمنطقة البركت في غات.

وجاء تتويج فريق الشعبية إثر تفوقه على حامل اللقب حي الأندلس بركلات الترجيح 4 لـ 3، ليخسر الأندلس البطولة التي حملها في آخر 3 مناسبات .

وشهدت المباراة النهائية ندية كبيرة وتقدم فيها الأندلس بهدف من تسديدة لمختار عبدالرحمن قبل أن يعود الشعبية بهدف التعادل في أقل من 5 دقائق بواسطة اللاعب حامد أمدو، قبل أن يطرد الحكم لاعب الشعبية بعد عرقلته مهاجم الأندلس واعتراضه على قرار الحكم.

وانتهى وقت المباراة الأصلي ووصلت إلى ركلات الترجيح التي أعادت فريق الشعبية لمنصات التتويج بعد غياب طويل عن بطولة الأحياء السكنية التي تقام منذ سنوات عديدة وتحظى بتنافس كبير في الملعب بين اللاعبين وخارجه بين جماهير الفرق وتسهم في القضاء على وقت الفراغ واكتشاف المواهب الكروية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك