النصر يضيع أمام برولين الأوغندي في الإسكندرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

خرج فريق برولين الوغندي بتعادل ثمين أمام نادي النصر في ذهاب دور الــ 32 مكرر من الكونفيدرالية، بنتيجة هدفين لهدفين، أمس الأحد، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية المصرية .

تقدم ممثل ليبيا عبر هدافه معتز المهدي في الدقيقة الثانية عشر، بعد تلقيه كرة عرضية من إدريس الضراط.

وعادل برولين الأوغندي في آخر دقيقة من الشوط الأول بتسديدة قوية من ركلة حرة لقائد الفريق موجوسي مصطفى .

ونجح النصر في تسجيل هدف ثاني من ركلة جزاء بواسطة خالد مجدي في الدقيقة خمسة وستون، ليعود برولين ويسجل التعادل عبر مهاجمه برايت في الدقيقة الثمانون من الشوط الثاني .

وسيلتقي النصر نظيره برولين في مباراة الإياب في العاصمة الأوغندية كمبالا في الثالث من الشهر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24