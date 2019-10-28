تعادل مخيب للنصر أمام برولين الأوغندي

إخفاق غير متوقع لفريق النصر الذي أضعف من حظوظه في التأهل إلى الدور القادم من منافسات الكونفدرالية الأفريقية عندما تعادل على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية بهدفين لمثلهما لحساب الدور 32 مكرر أمام برولين الأوغندي.

ودخل النصر المباراة بقوة، حيث افتتح هداف الفريق معتز المهدي النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 12، في حين انتظر الفريق الأوغندي حتى الدقيقة 46 من زمن الشوط الأول ليعدل بوجوزي مصطفى النتيجة بتسديدة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالرحمن الرعيض.

في الحصة الثانية كثف النصر من هجماته وتحصل الكاميروني جونيور على ركلة جزاء تقدم لها المهاجم خالد مجدي وأسكنها في شباك الفريق الأوغندي ليقترب النصر من تحقيق فوز غير مريح لكنه مهم جدا فهذا ما أوحت به النتيجة وفرصة معتز المهدي في الدقيقة 68 والتي اقترب من خلالها من تأمين فوز فريقه، وفي الدقيقة 78 أخطأ لاعبو النصر في تأمين دفاعاتهم وبسذاجة غريبة عدل برولين النتيجة عن طريق أنو كاني برايت.

محاولات النصر بعدها لم تجد نفعا ولم تحقق المبتغى واكتملت المباراة بنتيجة جعلت النصر في موقف محرج في لقاء الإياب.

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