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تعادل مخيب للنصر أمام برولين الأوغندي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

إخفاق غير متوقع لفريق النصر الذي أضعف من حظوظه في التأهل إلى الدور القادم من منافسات الكونفدرالية الأفريقية عندما تعادل على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية بهدفين لمثلهما لحساب الدور 32 مكرر أمام برولين الأوغندي.

ودخل النصر المباراة بقوة، حيث افتتح هداف الفريق معتز المهدي النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 12، في حين انتظر الفريق الأوغندي حتى الدقيقة 46 من زمن الشوط الأول ليعدل بوجوزي مصطفى النتيجة بتسديدة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالرحمن الرعيض.

في الحصة الثانية كثف النصر من هجماته وتحصل الكاميروني جونيور على ركلة جزاء تقدم لها المهاجم خالد مجدي وأسكنها في شباك الفريق الأوغندي ليقترب النصر من تحقيق فوز غير مريح لكنه مهم جدا فهذا ما أوحت به النتيجة وفرصة معتز المهدي في الدقيقة 68 والتي اقترب من خلالها من تأمين فوز فريقه، وفي الدقيقة 78 أخطأ لاعبو النصر في تأمين دفاعاتهم وبسذاجة غريبة عدل برولين النتيجة عن طريق أنو كاني برايت.

محاولات النصر بعدها لم تجد نفعا ولم تحقق المبتغى واكتملت المباراة بنتيجة جعلت النصر في موقف محرج في لقاء الإياب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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