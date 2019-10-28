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سلة النصر تكمل مهمة أفريقيا والأهلي طرابلس مستمر عربيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت الأندية الليبية في كرة السلة نتائج إيجابية في مشاركتها بالبطولتين العربية والأفريقية في كل من مالي والمغرب حيث كان التنافس شرسا طيلة هذه الأيام.

ولعب النصر ثلاث مباريات في البطولة الأفريقية خسر الأولى أمام المجمع البترولي الجزائري والثانية أمام المستضيف البوليس المالي بينما استطاع الفوز في الثالثة على حساب أتليتكو الغيني بــ 76 نقطة مقابل 72 ليحتل الترتيب الثالث في مجموعته.

وقدم الأهلي طرابلس عروضا قوية في البطولة العربية حيث تفوق في أول ثلاث مباريات له وفقد الرابعة أمام جمعية سلا المغربي بفارق 5 نقاط وضمن التأهل للدور ربع النهائي إذ سيواجه بيروت اللبناني في مواجهة صعبة لكن التأهل في منافساتها في الثواني الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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