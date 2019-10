باريس سان جيرمان يُلقن غريمه التقليدي درساً في كرة القدم

فاز باريس سان جرمان المتصدر على غريمه التقليدي مرسيليا برباعية نظيفة أمس الأحد على ملعب بارك دي برانس في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

حيث أشبع مهاجم النادي الباريسي كيليان مبابي شهيته التهديفية منذ عودته من إصابة أبعدته ستة أسابيع عن الملاعب، بتسجيله ثنائية.

وتألق أيضاً الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي، بتسجيله هدفين، علماً بأنه هز الشباك للمباراة الخامسة توالياً في مختلف المسابقات.

هذا وابتعد سان جيرمان بفارق 8 نقاط عن نانت منافسه المباشر بعد خسارة الأخير على أرضه أمام موناكو 0-1 الجمعة.

