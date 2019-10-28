ميلان يواصل تراجعه بالخسارة أمام روما

تغلب روما على ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في قمة الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي والتي استضافها ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية .

وافتتح البوسني إيدين دجيكو أهداف المباراة في الدقيقة 38 بكرة رأسية مستغلا سوء المراقبة الدفاعية، وفي الشوط الثاني عدل ميلان النتيجة بواسطة مدافعه الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقة 55 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن التعادل لم يدم إلا 4 دقائق فقط حتى تمكن المهاجم الشاب نيكولو زانيولو من تسجيل الهدف الثاني، ليواصل ميلان عروضه المخيبة هذا الموسم ويتراجع للمركز 12 برصيد 10 نقاط فيما رفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس .

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