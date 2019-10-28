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ميلان يواصل تراجعه بالخسارة أمام روما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب روما على ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في قمة الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي والتي استضافها ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية .

وافتتح البوسني إيدين دجيكو أهداف المباراة في الدقيقة 38 بكرة رأسية مستغلا سوء المراقبة الدفاعية، وفي الشوط الثاني عدل ميلان النتيجة بواسطة مدافعه الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقة 55 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن التعادل لم يدم إلا 4 دقائق فقط حتى تمكن المهاجم الشاب نيكولو زانيولو من تسجيل الهدف الثاني، ليواصل ميلان عروضه المخيبة هذا الموسم ويتراجع للمركز 12 برصيد 10 نقاط فيما رفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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