سلة الأهلي طرابلس في مواجهة بيروت في البطولة العربية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوقعت قرعة دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة السلة الأهلي طرابلس في مواجهة قوية أمام بيروت اللبناني، والتي تقام حتى الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، في مدينة سلا المغربية.

وتتنافس ثمان فرق على لقب البطولة التي تحتضنها سلا المغربية حتى الواحد والثلاثين من الشهر الجاري،

وتنطلق منافسات دور الثمان غدًا الثلاثاء، بلقاء مصري بين الاتحاد السكندري حامل لقب النسخة الماضية والجزيرة، بينما يصطدم جمعية سلا المغربي بمواطنه الجيش الملكي.

كما يواجه المنستيري التونسي نظيره الريان القطري،وسبق لـ 3 فرق من الـ 8 لتحقيق اللقب هي الاتحاد السكندري 6 مرات أعوام 1987، 1991، 1994، 1996، 2002، 2018، والجزيرة 3 مرات أعوام 1993، 2000، 2001، والريان القطري مرة عام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24