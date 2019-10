جماهير أرسنال تُهاجم تشاكا وتسخر من أداءه أمام كريستال بالاس!

هاجمت جماهير نادي أرسنال النجم السويسري غرانيت تشاكا قائد الفريق أثناء استبداله خلال مواجهة فريقه وكريستال بالاس أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث سخر أنصار الفريق المحلي من قرار المدير الفني أوناي إيمري بالتخلي عن السويسري قبل أن تتعالى الصيحات ضد تشاكا، وهو في طريقه لمغاردة ملعب المباراة، لكن قائد أرسنال أشار للمشجعين بأنه لا يسمع هتافاتهم، قبل أن يقوم بخلع قميصه بامتعاض، ثم يقتحم النفق المؤدي إلى غرف الملابس، دون العودة لدكة البدلاء.

هذا وأثار رد فعل تشاكا الذي تم اختياره مؤخراً لحمل شارة قيادة المدفعجية من قبل المدرب إيمري، سخط الجماهير.

وفرط الفريق اللندني بتقدمه بهدفين ليتعادل بنتيجة 2-2، على أرضه ليستقر في المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما جاء كريستال بالاس خلفه بفارق نقطة واحدة.

