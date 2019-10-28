اخبار الرياضة

سان جيرمان يحسم “كلاسيكو فرنسا” برباعية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية والابتعاد بصدارة الدوري بعدما حسم كلاسيكو الكرة الفرنسية أمام ضيفه مارسيليا بـ4 أهداف دون مقابل في قمة الأسبوع الــ 11 والتي أقيمت على ملعب بارك دي فرانس .

وانتظر حامل اللقب 10 دقائق فقط للاستعانة بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليفتتح له أهداف المباراة في الدقيقة الــ 10 بعد رأسية تابعها داخل الشباك، ليعود إيكاردي ويعزز تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 26 بكرة رأسية مستغلا تمريرة الإيطالي ماركو فيراتي، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث بحلول الدقيقة 32، ليعود مبابي وينهي آمال نادي الجنوب الفرنسي ويختتم رباعية الفريق الباريسي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بعد عمل جماعي منظم، ليبتعد نادي العاصمة الفرنسية في صدارة الترتيب بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه نانت، فيما تراجع مارسيليا للمركز السابع بـ 16 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك