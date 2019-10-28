سان جيرمان يحسم “كلاسيكو فرنسا” برباعية

واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية والابتعاد بصدارة الدوري بعدما حسم كلاسيكو الكرة الفرنسية أمام ضيفه مارسيليا بـ4 أهداف دون مقابل في قمة الأسبوع الــ 11 والتي أقيمت على ملعب بارك دي فرانس .

وانتظر حامل اللقب 10 دقائق فقط للاستعانة بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليفتتح له أهداف المباراة في الدقيقة الــ 10 بعد رأسية تابعها داخل الشباك، ليعود إيكاردي ويعزز تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 26 بكرة رأسية مستغلا تمريرة الإيطالي ماركو فيراتي، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث بحلول الدقيقة 32، ليعود مبابي وينهي آمال نادي الجنوب الفرنسي ويختتم رباعية الفريق الباريسي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بعد عمل جماعي منظم، ليبتعد نادي العاصمة الفرنسية في صدارة الترتيب بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه نانت، فيما تراجع مارسيليا للمركز السابع بـ 16 نقطة.

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