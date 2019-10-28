اتحاد الشرطة يتأهل لنهائي بطولة الصداقة الدولية بالمنستير

تغلب فريق اتحاد الشرطة الخماسي، على نظيره الرباط المغربي، بستة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ليتأهل ممثل الكرة الليبية لنهائي بطولة الصداقة الدولية.

ومن المقرر أن يلتقى فريق اتحاد الشرطة الخماسي، مع نظيره النخلتين، في المباراة النهائية المرتقبة للبطولة الدولية المقامة بمدينة المنستير التونسية، وذلك مساء اليوم الاثنين.

وكان اتحاد الشرطة، حقق الفوز الأول أمام فريق من الكاميرون، بنتيجة 3/5، فيما جاء الفوز الثاني على حساب فريق الزاوية بنتيجة 1/9، كما تغلب على المنستير الرياضي بربع نهائي البطولة.

يذكر أن البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مدينة المنستير التونسية، شهدت مشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم على 4 مجموعات.

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