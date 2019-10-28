اختيار الليبي عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة أستراليا والمجر بمونديال الشباب

اختير الحكم الدولي الليبي عطية محمد، لإدارة مباراة منتخبي أستراليا والمجر، ضمن بطولة كأس العالم تحت سنة 17 سنة في البرازيل.

ويتكون الطاقم من حكم الوسط، أمين عمر من مصر، مساعد أول عطية محمد من ليبيا، مساعد ثاني إبراهيم محمد من السودان.

وكان الحكم الدولي الليبي عطية محمد، قد تألق في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة “مصر 2019″، حيث شارك في إدارة 3 مباريات بدور المجموعات، ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، وهي: “السنغال وتنزانيا، وبنين والكاميرون، ومدغشقر وبوروندي”.

وكانت القائمة النهائية لحكام كأس الأمم الأفريقية، قد تضمنت اسم المساعد الدولي الليبي عطية محمد، ليكون الممثل الوحيد للتحكيم الليبي في نهائيات “كان” التي استضافتها مصر.

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