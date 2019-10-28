الأهلي طرابلس يواجه بيروت بربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة.. غدا

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي طرابلس، غد الثلاثاء، نظيره فريق بيروت اللبناني في الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية المقامة حاليا بمدينة سلا المغربية.

يشار إلى أن هذه المواجهة لن تكون سهلة لممثل الكرة الليبية في البطولة العربية خاصة وأن فريق بيروت هو وصيف النسخة الماضية من البطولة.

وكان فريق الأهلي طرابلس قد احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حقق الفوز في 3 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة، فقد اكتسح الزعيم نظيره سطاوالي الجزائري بنتيجة (93/ 76)، واقتنص فوزا قاتلا أمام نظيره فريق الكويت الكويتي بنتيجة (67 / 66)، كما فاز على فريق خدمات البريج الفلسطيني، بنتيجة (98 / 68)، فيما فقد الأهلي مباراته أمام نظيره جمعية سلا المغربي بنتيجة( 69 / 75) .

وكانت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة السلة، قد أسفرت عن وقوع نادي الأهلي طرابلس ممثل ليبيا، في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه كل من سلا المغربي، وسطاوالي الجزائري، وخدمات البريج الفلسطيني، والكويت الكويتي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الليبي لكرة السلة، قرر تمثيل الأهلي طرابلس كرة السلة الليبية في بطولة الأندية العربية بوصفه بطل النسخة الأخيرة من كأس ليبيا، فيما يمثل فريق النصر، كرة السلة الليبية في بطولة الأندية الأفريقية بوصفه بطل النسخة الأخيرة من الدوري الليبي.

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