منتخب شباب الكرة الحديدية يعبر لنصف نهائي دورة كمير الدولية للرافا

ترشح منتخبنا للشباب للكرة الحديدية بتخصص الرافا، لنصف نهائي دورة كمير الدولية، على حساب منتخب سلوفاكيا بنتيجة 11-9، وبعد فوزه في المباراة الاولى على المنتخب التركي.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للشباب للكرة الحديدية “تخصص رافا”، راشد سويسي مدربًا، رضا السني رياضيًا، فراس الزليتني رياضيًا، عبدالمهيمن الزنتوتي رياضيًا.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الشروق الليبي (أ) قد حصد المركز الأول في بطولة كمير الدولية للكرة الحديدية بتركيا، نسخة عام 2016، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الشروق (ب) في مواجهة ليبية خالصة في تخصص “رافا” ثلاثي.

وكان لاعبو فريق الشروق قد تألقوا في اليوم الأول من البطولة بالفوز على الفريق التركي (12-2)، وعلى ممثل لاتفيا (12-5)، ثم فاز على الفريق المصري (11-9)، وأخيرًا على الفريق الفلسطيني (12-5) قبل أن يفوز في نصف النهائي على المنتخب الجزائري بنتيجة (9-2).

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