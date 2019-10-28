ليبيا مرشحة لحصد ميدالية ملونة بـ”عربية القوس والسهم”

باتت ليبيا مرشحة بقوة لحصد أحد الميداليات الملونة، بالبطولة العربية الحادية عشر للرماية بالقوس والسهم، بعد تأهل اللاعب الدولي مهند المجريسي للمربع الذهبي بالبطولة.

وتأهل مهند المجريسي للدور قبل النهائي من البطولة العربية للقوس والسهم، بعد تغلبه على منافسه المصري يوسف طلبة بالدور ربع النهائي.

على جانب آخر، ودع الثنائي الليبي، صبري شنيبة وعلى الغراري، منافسات البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ودع عماد النعاس البطولة من الدور ربع النهائي.

وكان الاتحاد الليبي للقوس والسهم، تلقى دعوة من نظيره التونسي للمشاركة في البطولة العربية للقوس والسهم رجال ونساء، علما بأن الجامعة التونسية للقوس والسهم قد خاطبت العديد من الاتحادات العربية، ورئيس الاتحاد العربي، للمشاركة في البطولة.

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