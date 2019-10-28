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فيدرر “يكافئ نفسه” باللقب العاشر في بازل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج المصنف الثالث عالميا السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة بازل المفتوحة ذات 500 نقطة للمرة العاشرة في مسيرته بملاعب الكرة الصفراء بفوزه في النهائي أمام الأسترالي أليكس دي مينوار بمجموعتين نظيفتين .

وتمكن فيدرر من السيطرة على أغلب أطوار المجموعتين بعدما حسم الأولى بسهولة بــ6 أشواط مقابل شوطين، ليعود في المجموعة الثانية ويحسمها بنفس النتيجة بعدما كسر إرسال الشاب الأسترالي 4 مرات، ليحقق اللاعب السويسري انتصاره 75 في بطولة بازل و 24 على التوالي ، ليتوج فيدرر باللقب الرابع هذا الموسم 103 في مسيرته الاحترافية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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