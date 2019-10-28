ليفربول يقلب الطاولة على توتنهام ويعزز صدارته للبريمرليغ

تصريح هاري كين قبل المباراة بأنه يمكن الفوز على ليفربول لم يكن من فراغ ، فالنجم الإنجليزي كان ينوي ذلك فعلا، والدليل هو الهدف الأكثر من مباغت للريدز الذي جاء بعد 47 ثانية فقط من صافرة البداية، محمد صلاح قرر أن يرد بيسراه من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته لم تكن بالقوة الكافية.

هاري كين أراد أن يضاعف النتيجة، إلا أن الحظ عانده في صناعة الهدف أولا، وفي تسجيله ثانيا، الفرعون المصري يعيد المحاولة بلقطة تكاد تكون كربونية عن الأولى، لكن الحظ والحارس غازانيجا يعاندانه هو وفرمينهو في فرصة أخرى.

كتيبة دفاع الريدز بقيادة فان دايك تقرر التدخل، علها تقتحم قلعة توتنهام ، لكن عبثا يحاولون، حتى جاء الحل من الوسط عن طريق هندرسون بهدف التعادل في الدقيقة 52، وفي ذات الهجمة كان فرمينهو يطالب بركلة جزاء، إلا أنه تغاضى عنها بعد أن تأكد أن الكرة سكنت الشباك، لكن الأخرى التي تحصل عليها الغاني ساديو ماني لم يكن ليتنازل عنها إلا لزميله مو صلاح الذي ترجمها لهدف انهار به حصن توتنهام وخسر معركة الانفيلد التي ختمت الجولة العاشرة من حرب البريمرليغ الطويلة، ليحافظ ليفربول على الصدارة بـ 28 نقطة وبنفس الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني، فيما تراجع توتنهام للمركز 11 بعد حصولة على 12 نقطة .

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