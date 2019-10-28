سبها تحتضن بطولة فزان الأولى للناشئين

اختتمت “بملعب السعودي” في مدينة سبها فعاليات بطولة فزان لأكاديميات ومدارس الناشئين لكرة القدم الخماسية في نسختها الأولى.

وشاركت في البطولة 10 فرق من ناشئي كرة القدم من مختلف الأندية وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، تأهل فريق على رأس كل مجموعة للمباراة النهائية من البطولة، وكان هذان الفريقان هما “النهضة والشرارة” حيث تحصل فريق النهضة على كأس البطولة إثر فوزه في النهائي على الشرارة بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال ” عبدالرحمن مصطفى ” المدير الفني للبطولة أن بطولة فزان للناشئين أفرزت مواهب واعدة في كرة القدم يملكون مهارات عالية في التعامل مع الكرة؛ ونصح “مصطفى” مديري الأندية بالمحافظة على هذا الجيل الرائع بحسب وصفه.

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