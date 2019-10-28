منتخب الصالات يستأنف تحضيراته لمواجهة الجزائر

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف المدرب عبدالباسط النعاس تأهبا لمواجهة الجزائر في إياب التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا

وكان منتخبنا الوطني قد وصل مساء أمس القاهرة قادما من الجزائر بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب مضيفه بخمسة أهداف لهدفين.

ويسعى فرسان الصالات إلى تأكيد نتيجة مباراة الذهاب لضمان التأهل لكأس أفريقيا الذي تستضيفه المغرب 2020، وكذلك لتأكيد صحوة الكرة الخماسية في ليبيا وعودة هيبتها في القارة السمراء خاصة أنها تسيدت في سنوات سابقة التصنيف الأفريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية