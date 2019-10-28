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منتخب الصالات يستأنف تحضيراته لمواجهة الجزائر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف المدرب عبدالباسط النعاس تأهبا لمواجهة الجزائر في إياب التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا

وكان منتخبنا الوطني قد وصل مساء أمس القاهرة قادما من الجزائر بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب مضيفه بخمسة أهداف لهدفين.

ويسعى فرسان الصالات إلى تأكيد نتيجة مباراة الذهاب لضمان التأهل لكأس أفريقيا الذي تستضيفه المغرب 2020، وكذلك لتأكيد صحوة الكرة الخماسية في ليبيا وعودة هيبتها في القارة السمراء خاصة أنها تسيدت في سنوات سابقة التصنيف الأفريقي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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