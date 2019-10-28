المنتخب الليبي لكرة الصالات يقترب من التأهل لبطولة الأمم الإفريقية بالمغرب

تغلب المنتخب الليبي لكرة القدم داخل

الصالات على نظيره الجزائري على أرضه بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن ذهاب التصفيات

المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2020.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول

برباعية افتتحها أدهم التومي وأضاف زميله إبراهيم المهمل الهدف الثاني، ثم أحرز

محمد ارحومة الهدف الثالث، قبل أن يعود إبراهيم المهمل ويختم الشوط الأول بهدف

رابع.

وحافظ منتخب الفرسان في الشوط الثاني علي لعبه بالوتيرة ذاتها، فأحرز عبد الحليم الشركسي الهدف الخامس معززا النتيجة لفريقه، وتمكن المنتخب الجزائري من تقليص الفارق بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

يشار إلى أن المنتخب الليبي سيلتقي نظيره الجزائري إيابًا الأربعاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

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