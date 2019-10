غاريث بيل يُقرر الرحيل عن النادي الملكي خلال الميركاتو الشتوي

يُفكر ريال مدريد في رحيل لاعب الدولي الويلزي غاريث بيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

حيث سافر بيل إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد ظهر أمس الاثنين، وأكدت تقارير صحفية أن العلاقة بين إدارة ريال مدريد واللاعب ليست على ما يرام.

هذا وسافر النجم الويلزي إلى لندن لمقابلة مع وكيل أعماله، ويبدو أن اللاعب الذي كان قريباً من الرحيل في الصيف الماضي، سيرحل في الميركاتو الشتوي.

يُذكر أن بيل عاد من التوقف الدولي وهو يعاني من إصابة عضلية، ولكن الفريق الملكي لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه، بناء على طلب اللاعب نفسه.

