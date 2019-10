الدون يفتقد لـ«ميسي» ويكشف عن هدفه من لعب كرة القدم

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو افتقاده للمنافسة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي استمرت بينهما لفترة طويلة في الدوري الإسباني، قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

حيث قال رونالدو أن وجوده مع ميسي قائد برشلونة معاً في الليغا الإسبانية ساعدهما كثيراً على أن يطورا من مستواهما، وأن يكونا أفضل وأكثر كفاءة.

وتابع الدون:

“شعرت بوجود ميسي، بدرجة أكبر مع ريال مدريد مما كنت عليه وأنا أرتدي قميص مانشستر يونايتد، ولذا كان الضغط علي أكثر، لكنها كانت منافسة صحية من وجهة نظري”.

وأضاف رونالدو:

“الموهبة أولاً، فبدونها لا يمكن فعل الكثير، لكن الموهبة دون عمل لا جدوى منها، ليس ثمة شيء يسقط من السماء، لم أكن لأصل قط لما أصبحت عليه لو لم أعمل بجد”.

هذا وأشار الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد ونجم يوفنتوس الحالي، إلى أن هدفه هو أن يظل في قمة مستواه لأطول فترة ممكنة، قائلاً:

“هدفي أن أظل شاباً بينما يتقدم بي العمر، بمعنى أن أتمكن من المنافسة”.

كما اعتبر رونالدو أن لاعبين قلائل هم من تمكنوا من الصمود ضمن النخبة طيلة 16 أو 17 عاماً وأنه نجح في ذلك لأنه فعل الأشياء على نحو منظم.

