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برشلونة يستضيف بلد الوليد في الدوري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كانت مباراة الذهاب في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براغ هي آخر مباراة شاهد فيها جمهور برشلونة فريقهم.

وبعد تأجيل مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد التي كان من المقرر إقامتها الإسبوع الماضي لحساب الجولة العاشرة من الليغا، يستعد برشلونة اليوم لاستقال بلد الوليد على أرضية ملعب الكامب نو في مباراة سيعمل فيها فالفيردي جاهدا مع أبنائه لاستعادة صدارة الدوري الإسباني من المجتهد غرناطة الذي انتزعها على حساب ريال بيتيس إثر فوزه عليه بهدف لصفر والذي يتواجد فيها حاليا بــ20 نقطة من عشر مباريات أمام برشلونة الذي يحتل المركز الثاني حاليا بــ19 نقطة من دون أن نحتسب مبارة اليوم .

فهل سيسعد ميسي ورفاقه جمهورهم ! أم أن لفريق الظاهرة رونالدو بلد الوليد رأيٌ آخر في خلط أوراق صدارة الليغا؟

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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