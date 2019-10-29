حكم سوداني لمباراة برولين والنصر

أصدرت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي قرارا بتكليف طاقم تحكيم دولي سوداني بإدارة لقاء فريق برولين الأوغندي وضيفه فريق النصر ضمن إياب الدور الـ16 (المكرر) بكأس الكونفدرالية يوم الأحد في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وسيضم طاقم التحكيم السوداني حكم الوسط “الصديق الطريفي” ومساعداه “علي محمد أحمد” و”هيثم النور أحمد” ،بالإضافة للحكم الرابع “حفيظ عبدالغني” بينما كلف “محسن علي رجب” من دولة زنجبار بمراقبة المباراة.

يذكر أن جولة الذهاب التي أقيمت في مصر قد انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما وهي نتيجة غير مطمئنة لرفاق “مهند ابوعجيلة” والذين باتوا مطالبين بالعودة من كمبالا باقتلاع بطاقة التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.

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